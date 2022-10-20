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Supriya Sule In Traffic Jam : सुप्रिया सुळेंनाही वाहतूक कोंडीचा फडका
Published on : 20 October 2022, 10:00 am
पुण्यातील हडपसर ते सासवड मार्गावर आज मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. याच वाहतूक कोंडीचा फटका खासदार सुप्रिया सुळेंनाही बसला. स्वत: रस्त्यावर उतरत त्यांनी वाहतूक कोंडीचा आढावा घेतला.
Supriya Sule In Traffic Jam
Web Title: Supriya Sule Also Faces Traffic Jams Viral Video Pune Tarffic Jam
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