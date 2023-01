Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Sushama Andhare:“गोड बोलून काटा काढणे यांचं दुसरं नाव म्हणजे दीपक केसरकर”

Sushama Andhare on Deepak Kesarkar: गोड बोलून काटा काढणे यांचं दुसरं नाव म्हणजे दीपक केसरकर, अशा शब्दात शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारेंनी शिंदे गटाचे नेते दीपक केसरकरांना प्रत्युत्तर दिलं. Deepak Kesarkar is another name for removing the thorn by speaking sweetly, Sushama Andhare said.