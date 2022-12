Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Maharashtra Legislative Council Session Update : ठाकरे गटानं थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी का केली?

Maharashtra Legislative Council Session Update : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी ठाकरे गटानं केली आहे. एनआयटी भूखंड घोटाळ्यावरुन ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब विधानपरिषदेत आक्रमक झालेले दिसले.

Thackeray group MLA Anil Parab has demanded the resignation of Chief Minister Eknath Shinde.