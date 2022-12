Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Uddhav Thackeray on CM Eknath Shinde | भूखंड घोटाळ्यावरुन ठाकरेंनी केली थेट शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी

नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. या मुद्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. उद्धव ठाकरेंनीही पत्रकार परिषदेत ही मागणी लावून धरली.

In today's Vidhan Parishad Session, the Thackeray group demanded CM Eknath Shinde’s resignation. So, later Uddhav Thackeray held a press conference, and he also demanded the same for Chief Minister Eknath Shinde because of NIT Land Scam.