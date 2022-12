Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Uddhav Thackeray: नागपूर हिवाळी अधिवेशनातलं उद्धव ठाकरेंचं सीमावादावर पहिलं भाषण

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरुन शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी आज विधानपरिषदेत हिवाळी अधिवेशनातलं आपलं पहिलं भाषण केलं. यावेळी ठाकरेंनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरुन शिंदे-फडणवीस सरकारवर घणाघाती टीका केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्रावर मूग गिळून का गप्प आहेत? असा सवालही ठाकरेंनी उपस्थित केला.

Uddhav Thackeray, the head of the Shiv Sena-Thackeray group, made his first speech in the winter session of the Legislative Council today over the Maharashtra-Karnataka border dispute.