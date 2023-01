Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Balasaheb Thackeray यांच्या जयंतीदिनी Uddhav Thackeray शिवसेना सोडणार का?

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षप्रमुख पदाची मुदत उद्या म्हणजेच २३ जानेवारीला संपतेय. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे खरंच शिवसेना पक्षप्रमुखपद सोडणार का? असा प्रश्नही उपस्थित होतोय. Uddhav Thackeray's term as Shiv Sena party chief ends tomorrow i.e. January 23. So, will Uddhav Thackeray really leave post of Shiv Sena party chief?.