राष्ट्रवादी सध्या दोन गटात विभागली गेली असली तरी, त्यातला एक गट सध्या सत्तेत आहे. तो म्हणजे अजित पवारांचा... त्यामुळे काका सत्तेत असूनही पुतणे आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवारांना ईडीनं समन्स बजावलं आहे. (Uncle Ajit Pawar is in power, NCP MLA Rohit Pawar summoned by ED)