Video- टीम इ सकाळ

Video: कशी वाढवावी पेंढ्याची गुणवत्ता?

जनावरांना कमी गुणवत्तेचा, पिकांचे अवशेष #चारा म्हणून देताना, त्यावर प्रक्रिया केल्यास, त्यातील पोषणमुल्ये वाढतात. How to improve nutritive value of dry #fodder or #crop_residue. To know more about this, watch the video.