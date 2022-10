Video- Shubham Botre

Morbi Bridge Collapse : गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेत नेमकं घडलं काय? प्रत्यक्षदर्शी काय म्हणतात..

गुजरातमधील मोरबी येथील मच्छू नदीवरील पूल कोसळून दुर्घटनेत आत्तापर्यंत १३२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. यातील एका जखमी तरुणानं आपला जीव कसा वाचवला? याविषयी आपबीती सांगितली... (An injured survivor in the #MorbiBridgeCollapse recounts the harrowing moment when the suspension bridge collapsed and how he saved himself)