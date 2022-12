Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Year End 2022: या नेत्यांना २०२२ साली का भोगावा लागला तुरुंगवास?

२०२२ वर्ष सरतं आलंय... या वर्षांत अनेक सामाजिक-राजकीय घडामोडी घडल्यात... हे वर्ष जितकं सामाजिक घडामोडींनी गाजलं.. तितक्याच राजकीय उलथापालथीही राज्याच्या राजकारणात पाहायला मिळाल्या... शिवसेनेतलं एकनाथ शिंदेंनी केलेलं ऐतिहासिक असं राजकीय बंड असो वा याच वर्षात राऊतांपासून आव्हाडांपर्यंत विविध नेत्यांना झालेली अटक असो... यामुळे हे वर्ष चांगलंच गाजलं... २०२२ मध्ये राज्यातल्या कोणत्या बड्या नेत्यांना अटक झाली..? आणि का झाली...? हेच या व्हिडिओमधून जाणून घेवूयात.. The year 2022 has come to an end... During these years, many socio-political developments have taken place... This year was marked by as many social events as it was. Which of the top leaders of the state were arrested in 2022? And why did it happen...? That's what we'll learn from this video.