Manoj Jarange Patil विरुद्ध कट रचणारा तिसरा आरोपी अटकेत, थेट Dhananjay Munde कनेक्शन आलं समोर | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांना जीवे मारण्याच्या कटातील संशयित कांचन साळवे बीडमधून पोलिसांच्या ताब्यात; माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा समर्थक असल्याची माहिती, जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत घेतले होते नाव..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याच्या कटातील संशयित आरोपी कांचन साळवे याला जालना पोलिसांनी बीडमधून रात्री उशिरा ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणात यापूर्वी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली होती, आणि आता कांचन साळवे हा तिसरा संशयित म्हणून पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. कांचन साळवे हा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा समर्थक असून बीड शहरातील त्यांच्या काही कामांशी संबंधित होता. विशेष म्हणजे, मनोज जरांगे पाटील यांनी याच कांचन साळवेचं नाव पत्रकार परिषदेत थेट घेतलं होतं. या ताब्यातीनंतर या प्रकरणाच्या चौकशीला आता आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.

Dhananjay Munde
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Manoj Jarange Patil

