Beed News: बीडच्या नाथापूरमध्ये जुन्या वादातून दोन गट आमनेसामने, दगडफेक-हाणामारी काय घडलं? | Sakal News

Beedच्या नाथापूरमध्ये जुन्या वादातून भीषण राडा; दोन गटांत दगडफेक-हाणामारी, 50 ते 60 जणांच्या जमावाकडून सतीश शिंगारेंच्या घरावर हल्ला, महिलां-लहान मुलांनाही मारहाण, अनेक जखमी..

बीड जिल्ह्यातील नाथापूर परिसरात रात्री उशिरा जुन्या वादातून दोन गट आमनेसामने आल्याने मोठा राडा झाला. या वादाचे रूपांतर दगडफेक आणि तुफान हाणामारीत झाले. या घटनेत दोन्ही बाजूंचे अनेक जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 50 ते 60 जणांच्या जमावाने सतीश शिंगारे यांना जातिवाचक शिवीगाळ करत त्यांच्या निवासस्थानावर दगडफेक केली. या हल्ल्यात घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून लहान मुले आणि महिलांनाही मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. घटनेनंतर काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून त्यामध्ये हिंसाचाराचे भीषण चित्र दिसून येत आहे. या प्रकरणी संबंधित व्यक्तींविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. नाथापूरमधील या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यात अद्यापही गुन्हेगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

