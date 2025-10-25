व्हिडिओ | Videos

Satara Case Update: आरोपी प्रशांत बनकरच्या बहिणीचा महिला डॉक्टरवर खळबळजनक आरोप, प्रकरणाला वेगळ वळण | Sakal News

Satara Women Doctor Case: फलटण महिला डॉक्टर प्रकरणात नवीन वळण; आरोपी प्रशांत बनकर यांच्या बहिणीने केले खळबळजनक आरोप..

सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर प्रकरणात नवीन ट्विस्ट समोर आला आहे. आरोपी प्रशांत बनकर यांच्या बहिणीने खळबळजनक आरोप केले आहेत, ज्यामुळे प्रकरणाची दिशा बदलली आहे. या आरोपांमुळे पोलीस तपास अधिक गुंतागुंतीचा झाला असून, पुढील कारवाई आणि तपासाबाबत अधिक माहिती व्हिडीओमध्ये पाहता येईल.

