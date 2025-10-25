Satara Women Case: 'प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावं' Ranjeetsingh Naik Nimbalkar यांची मागणी | Sakal News
सातारा जिल्ह्यातील फलटणमध्ये घडलेल्या महिला डॉक्टर प्रकरणावर माजी खासदार रणजीत सिंह नाईक निंबाळकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, आरोपींना फास्टट्रॅक कोर्टात उभं करून कठोर शिक्षा द्यावी. तसेच, या घटनेचा तपास चारही बाजूंनी (फोर डायमेन्शनल) सरकारद्वारे केला जावा, जेणेकरून पूर्ण सत्य समोर येईल आणि न्याय सुनिश्चित होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.