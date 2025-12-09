व्हिडिओ | Videos

Kiran Dhade Case: लग्नाच्या नावाखाली नवऱ्यानंच गंडवलं, महिलानं किटकनाशक पिऊन स्वत:ला संपवलं | Sakal News

Kiran Dhade Case: नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धक्कादायक घटना! महिला कबड्डीपटूनं किटकनाशक पिऊन केली आत्महत्या; व्हॉट्सॲप मेसेजमधून उघड झाले मृत्यूमागचे थरारक कारण..

राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. पण यादरम्यान एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिला कबड्डीपटूनं किटकनाशक पिऊन स्वत:ला संपवलं. तिनं स्वत:ला का संपवलं याचंही धक्कादायक कारण तिच्याच व्हॉट्सअॅपच्या मॅसेजमधून समोर आलंय. नेमकं या महिला कबड्डीपटूसोबत काय घडलं? पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातू..

