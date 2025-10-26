व्हिडिओ | Videos

Satara Case Updates: रात्री अचानकच बदने स्वतः फलटण पोलिसांसमोर हजर झाला, तेव्हा काय घडलं? | Sakal News

Satara Women Doctor Case: फलटण महिला डॉक्टर प्रकरणात दोन दिवसांपासून फरार असलेला मुख्य आरोपी गोपाल बदने अखेर मध्यरात्री फलटण शहर पोलीस ठाण्यात हजर; स्वतःहून पोलिसांच्या स्वाधीन होत तपासाला नवं वळण..

फलटण महिला डॉक्टर प्रकरणातील तब्बल दोन दिवसांपासून फरार असलेला गोपाल बदने अखेर स्वतःहून पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे. मध्यरात्री साडे बारा ते दीड वाजण्याच्या सुमारास, बदने फलटण शहर पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत तपास सुरू केला असून, आरोपीच्या अटकीनंतर प्रकरणात नवे वळण आले आहे. गोपाल बदने आत्मसमर्पण का केला, त्यामागील कारणे काय आहेत, यावर सध्या तपास सुरू आहे.

Satara
maharashtra
Maharashtra Politics

