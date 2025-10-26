व्हिडिओ | Videos

Satara Case Updates: Pankaja Munde यांनी घेतली डॉक्टर महिलेच्या कुटुंबीयांची भेट, म्हणाल्या.. | Sakal News

Satara Doctor Case: फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर प्रकरणी दोन्ही आरोपींना अटक; मंत्री पंकजा मुंडे बीडमध्ये पोहचल्या, पीडित कुटुंबीयांना दिलासा आणि कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले..

फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर प्रकरणी आता दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर आज मंत्री पंकजा मुंडे महिला डॉक्टरांच्या मुळगावी बीडमध्ये पोहचल्या आणि पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पंकजा मुंडे यांनी कुटुंबीयांना धीर आणि सांत्वन दिले, तसेच आश्वासन दिले की, कमिशनर स्तरावरील अधिकाऱ्याकडून संपूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशी केली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, आरोपींना कठोर शिक्षा मिळेल आणि न्याय सुनिश्चित केला जाईल. मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, “डॉक्टर महिलालेला न्याय मिळेपर्यंत मी कुटुंबीयांसोबत आहे आणि कोणालाही पाठीशी घालून प्रकरण लपवले जाणार नाही.” या भेटीद्वारे कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
Pankaja Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com