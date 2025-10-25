व्हिडिओ | Videos

Pimpari-Chinchwad पालिका निवडणूक लढण्याची तयारी करणाऱ्या महिलेचं पतीसोबत भयानक कृत्य Nakul Bhoir Case | Sakal News

Pimpari-Chinchwadमध्ये महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्नीने पतीची हत्या केली; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी करणारी महिला या धक्कादायक घटनेत समोर आली..

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजलेले असतानाच पिंपरी-चिंचवडमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत सहभागी होण्याची तयारी करत असलेल्या महिलेनं आपल्या पतीची हत्या केली. ही घटना स्थानिक समाजात खळबळ उडवून दिली असून पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

