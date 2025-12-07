व्हिडिओ | Videos

Psycho Killer Poonam: पोटच्या लेकरालाही.. हैवान सायको किलर पूनमची स्टोरी | Sakal News

Psycho Killer Poonam: जामखेड हादरलं! सौंदर्याच्या मत्सरातून सुरू झालेल्या पूनमच्या सायको हत्याकांडात नणदेची मुलगी आणि स्वतःच्या मुलाचा टबमध्ये बुडवून खून; अपघाताचे नाटक करत दोन्ही मृतदेह दफन..

जामखेडमध्ये सायको किलर म्हणून ओळखली जाणारी पूनम हिच्या हत्याकांडाची सुरुवात 2023 मध्ये झाली. सासरी सोनीपत येथे तिने नणदेच्या सुंदर दिसणाऱ्या मुलीला टबमध्ये बुडवून मारले. हीच कृती तिच्या मुलाने पाहिल्याने तिने त्यालाही मारले. दोन्ही मृत्यू अपघाती असल्याचे नाटक करत पूनम रडत राहिली आणि तपास न होता दोन्ही मृतदेह दफन करण्यात आले.

