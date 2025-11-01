व्हिडिओ | Videos

Ganesh Kale News: पूर्वनियोजित कट, बदला, आंदेकर टोळीतील दत्ता काळेच्या भावासोबत काय घडलं? | Sakal News

Ganesh Kale News: कोंढव्यात दिवसाढवळ्या गोळीबाराचा थरार; आंदेकर टोळीतील दत्ता काळे याचा भाऊ लक्ष्य, मोटारसायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांकडून गोळ्यांचा मारा, परिसरात भीतीचे वातावरण..

पुण्यातील कोंढवा परिसरात दुपारी तीन वाजता पुन्हा एकदा गोळीबाराचा थरार पाहायला मिळाला. आंदेकर टोळीतील दत्ता काळे याचा भाऊ गणेश काळे याच्यावर अज्ञात चौघांनी खडी मशीन चौकात हल्ला केला. मोटारसायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी गणेश काळेवर तब्बल सहा गोळ्या झाडल्या आणि त्यानंतर कोयत्याने वार केले. या हल्ल्यात गणेश काळे जागीच ठार झाला. दत्ता काळे हा आंदेकर टोळीतील सक्रिय सदस्य असून आयुष कोमकर हत्याकांडात आरोपी म्हणून त्याची अटक झाली होती. त्यामुळे या घटनेमुळे परिसरात पुन्हा एकदा अंडरवर्ल्ड व गँगवॉरचे पडसाद उमटले आहेत. दरम्यान, हल्लेखोरांचे नेमके कारण आणि ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

