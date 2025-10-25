व्हिडिओ | Videos

Satara Doctor Case: महिला डॉक्टरसोबत काय घडलं? पोलिस बघा काय म्हणाले? | Sakal News

Satara जिल्ह्यातील फलटणमध्ये घडलेल्या घटनेवरून राज्यभर संतापाची लाट; पोलिस अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, आरोपींच्या ताब्यासाठी तपास सुरु, घटना कशी घडली ते पाहण्यासाठी व्हिडीओ शेवट पर्यंत पाहा..

सातारा जिल्ह्यातील फलटणमध्ये घडलेल्या घटनेमुळे राज्यभरात संतापाची लाट उठली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने तातडीने कारवाई सुरू केली असून, आरोपींचा तपास सुरु असल्याची माहिती मिळते. घटना कशी घडली, याचा तपशील आणि पोलीस कारवाईबाबत अधिक माहिती व्हिडीओमध्ये पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com