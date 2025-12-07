Vasai Rada: क्षुल्लक कारणावरून राडा, ८-१० जणांकडून मारहाण, वसईतील राड्याचा video Viral | Sakal News

वसईत किरकोळ कारणावरून पुन्हा एकदा राडा घडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ‘गाडीला कट का मारला?’ या क्षुल्लक कारणावरून तब्बल ९ ते १० जणांनी मिळून एका व्यक्तीला बेदम मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. घटना वसईच्या तुंगारेश्वर फाटा परिसरात घडली. काळ्या रंगाच्या क्रिस्टा कारला कट मारल्याचा आरोप करत हल्लेखोरांनी पीडिताला लक्ष्य केलं. केवळ वादावादी न करता, संतप्त झालेल्या टोळीने एकत्रितपणे लाथा-बुक्क्या, दांडके आणि लोखंडी रॉडचा वापर करून जबर मारहाण केली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हाणामारीची संपूर्ण घटना स्पष्टपणे दिसत असून, परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणात नालासोपारा येथील पेल्हार पोलीस ठाण्यात ९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या मारहाणीमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींचा शोध सुरू केला असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.