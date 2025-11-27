व्हायरल-सत्य
Zudio Sale Fact Check : झुडिओमध्ये Black Friday Sale सुरू? वस्तू मिळतायत जास्त स्वस्त? व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?
Fact Check Zudio Black Friday Sale : झुडिओचा ब्लॅक फ्रायडे सेल उद्यापासून सुरू होणार आहे. यामध्ये अनेक डिस्काउंट ऑफर्स आहेत अशी माहिती एका वेबसाइटवरुन व्हायरल होत आहे चला जाणून घ्या यामागे काय सत्य आहे
Zudio Sale Fact Check : सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून झुडिओमध्ये ‘ब्लॅक फ्रायडे सेल’ सुरू असल्याचा दावा जोरदार व्हायरल होत आहे. इंस्टाग्रामवरून फिरणाऱ्या पोस्ट्समध्ये ९९ रुपयांपासून टी-शर्ट, १९९ रुपयांत जीन्स आणि २९९ रुपयांत शूज मिळत असल्याचे आकर्षक फोटो आणि कॅप्शन दाखवले जात आहेत. अनेकांनी हे पोस्ट शेअर करत झुडिओमध्ये सगळं स्वस्त झालंय, पटकन खरेदीला जा असे आवाहन केले आहे.