आषाढी २०२० : नको देवराया अंत आता पाहू ‘यामुळे’ वारकऱ्यांची यंदा दुहेरी खंत

पानगाव ( सोलापूर ) : यंदा आषाढी एकादशीनिमित्त लाडक्‍या विठुरायाचे पंढरपुरात जाऊन प्रत्यक्ष दर्शन करता येणार नसल्याने लाखो विठ्ठलभक्त वारकऱ्यांचे मन बेचैन आहे . कोरोनाने पालखी सोहळे व वारी रद्द झाली आहे . वारी करता आली नाही याची खंत भक्तांच्या मनात आहे . दुसरीकडे एकादशीनंतर द्वादशीला दक्षिण काशी बार्शीत होणारा उत्सवही यंदा रद्द करण्यात आला आहे . अनेक दशकांतून पहिल्यांदाच हा उत्सव पाहण्यात येणार नाही , हे देखील दु : ख भक्तांच्या मनात आहे . म्हणूनच या परिस्थितीवर " नको देवराया अंत आता पाहू , प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे ', अशी विनवणी संत कान्होपात्रा यांच्या ओळीच्या माध्यमातून भक्त करत आहेत . त्यामुळे राज्यातूनच नव्हे तर देशातूनही कोरोना पूर्णपणे हद्दपार व्हावा , अशी भक्तांची यामागची भावना आहे .

कशास काशी , गया , आयोध्या जावे रामेश्‍वरी , असता श्रीहरी आमुचे घरी अशी दक्षिण काशी समजल्या जाणाऱ्या बार्शीच्या भगवंताची महती आहे . आषाढी एकादशीच्या कालावधीत भक्तांनी गजबजलेले मंदिर , दर्शनासाठी लागणाऱ्या मोठ्या रांगा , मैदानावरचा उत्सव , त्यासाठीची करण्यात येणारी तयारी , परिसरात सजलेली दुकाने , बार्शीत दाखल होणाऱ्या शेकडो लहान - मोठ्या दिंड्या , भक्तिभावात तल्लीन होऊन टाळ मृदंगाच्या तालावर डोलणारे वारकरी , बस स्थानकात वारकऱ्यांची होणारी गर्दी , यापैकी काहीही यावेळी कोरोना महामारीने दिसून येत नाही . त्यामुळे भक्तांची मने सुन्न होत आहेत . यामुळे संत कान्होपात्राच्या वरील ओळी वारकऱ्यांच्या तोंडातून आपोआप बाहेर पडत आहेत .

पानगाव येथील वाकरकरी गिरीश केसकर म्हणाले , दरवर्षी आषाढशुद्ध प्रतिपदा ते नवमी वारकऱ्यांची गर्दी , दिंड्या , पताका , टाळ , मृदंगाचा आवाज , हरिनामाचा गजर यामुळे वातावरण कसे भक्तिभावाने भरलेले असत . वारकरी एकमेकांचा चरणस्पर्श करून माउली ... माउली ... आदराने म्हणतात . यंदा मात्र सगळं शांतच आहे . अलिकडच्या अनेक वर्षांत असे घडले नाही . आता देवानेही भक्ताची आर्त हाक ऐकावी , कोरोनाच संकट लवकर दूर करावं एवढीच प्रार्थना .

