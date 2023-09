आयुष्य बदलणारी ही ८ पुस्तकं प्रत्येकाने वाचलीच पाहिजेत.

३. द पॉवर ऑफ नाउ(Eckhart Tolle) - एकहार्ट टोलेची कायापालट करणारी कलाकृती, "The Power of Now," भूतकाळातील पश्चात्ताप आणि भविष्यातील चिंतांपासून मुक्त होण्याचं आणि वर्तमानाकाळाची सखोल मुक्ती स्वीकारण्यासाठीचं एक आमंत्रणच आहे.