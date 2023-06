जिग्ना वोरा

प्रसिद्ध पत्रकार जिग्ना वोरा यांच्या Behind Bars in Byculla: My Days in Prison नावाच्या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकावर आधारित या मालिकेनं प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.