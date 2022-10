दिलखुलास : सुंदर व सुडौल मी होणार

By

- कांचन अधिकारी

आपल्यापैकी प्रत्येकालाच आपण सुंदर दिसावे, आपले शरीर प्रमाणबद्ध असावे, आपले व्यक्तिमत्त्व आकर्षक असावेसे वाटते. ही एक नैसर्गिक इच्छा आहे; पण व्यक्तिमत्त्व सुंदर, प्रभावी होण्यासाठी सुंदर दिसण्याबरोबरच सूदृढ शरीर असणंही आवश्यक आहे. व्यक्तिमत्त्व सुंदर दिसण्याचे दोन शत्रू आहेत- ते म्हणजे स्थूलपणा व बेढब शरीर. याच्याच जोडीला आत्मविश्वास जबरदस्त ठेवावा लागलो, प्रियांका चोप्रा- जी आज अमेरिकेत राहते- जिची चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात होते. ती नेहमी म्हणते, ‘you look good when you wear confidance.’ जेव्हा तुमचा बांधा सुडौल असतो, तेव्हा तुम्ही निश्चितच शंभर जणांत उठून दिसता. त्यात सौदर्याची साथ असेल, तर मग विचारूच नका; पण याच्याच जोडीला मधुर व विद्वत्ताप्रचुर वाणीही हवी.

आपलं शरीर माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, कतरिना कैफसारखं दिसावं असं प्रत्येकीलाच वाटतं; पण किती जण त्या कोणता आहार घेतात आणि त्याच्याच जोडीला व्यायाम किती करतात, याचा विचार करतात? शरीर केवळ बारीक असून भागणार नाही, तर ते सुदृढही हवं. फुंकर मारली तरी उडेल अशी मुलगी सुंदर वाटत नाही. आठवा ते मुमताजचं मुसमुसतं लावण्य. कित्येकांना घायाळ करणारं.

आता हे सर्व आपल्यात उतरवायचं असेल, तर मी अगदी साधे सोपे घरगुती उपाय सांगणार आहे. ज्यात तुम्ही प्रोटिन शेक घ्या, फॅट बर्नर घ्या, असं मी कधीच म्हणणार नाही- कारण यानं तुम्हाला झटपट रिझल्ट्स दिसतील; पण दूरवर दुष्परिणाम होतील. तेव्हा महत्त्वाचं म्हणजे सकाळी उठल्यावर पोट साफ होणं, त्यासाठी कोमट पाणी (ज्यात तुम्ही लिंबू किंवा दालचिनीची पावडर चिमूटभर घालून) प्या. त्यानंतर योगासने करा. येत नसेल तर महिनाभर क्लास लावून शिकून घ्या. यातील सूर्यनमस्कार वाढवत चला. प्रथम सहा, नंतर बारा व नंतर बाराचे तीन सेट करा. कपालभाती, भस्रिका व अनुलोम विलोम, अति आवश्यक आहेत. हे सर्व करताना मन प्रसन्न ठेवा. मनात दुसरे-तिसरे काहीही विचार आणू नका आणि समजा आलेच तर परत आपल्या ध्येयावर या. किमान अर्धा-पाऊण तास तरी हे करा. त्यानंतर ब्रेकफास्ट, मोड आलेली धान्यं, उपमा, पोहे असं खा; पण ब्रेकफास्टची सुरवात एखादं फळ खाऊन करा. त्यानंतर साधारण दुपारी एक ते दीड वाजता साधं जेवण (डाळ, भाजी, कोशिंबीर, फुलके (२), कधी भात) जेवा. नंतर तुमची ऑफिसची किंवा वैयक्तिक कामं, संध्याकाळी चहा, कॉफी, ग्रीन टी (बिनसाखरेचे) घ्या. रात्रीचं जेवण थोडं माफकच ठेवा व सात-साडेसातपर्यंत जेवून संपवा. शीतपेये, फास्ट फूड, तेलकट किंवा मसालेदार पदार्थ खाल्ल्याने अनावश्यक कॅलरींचं सेवन होतं- ज्या रोजच्या रोज खर्च होत नाहीत. शिवाय त्यातून प्रोटिन्स, मिनरल्स, व्हिटॅमिन्स फार मिळत नाहीत, त्यामुळे कधीतरी ठीक आहे; पण रोज नाहीच नाही.

आहाराची वेळ कायम पाळा. वेळी अवेळी खाऊ नका. उगाच तोंडात काहीतरी टाकायचं केव्हाही वाईटच. शरीराची तंदुरुस्ती ही मानसिक तंदुरुस्तीवर खूप अवलंबून आहे. त्यामुळेच ताणतणाव दूर ठेवा. सुख हे मानण्यावर असतं. त्यामुळे सुखात राहा, आनंदात जगा. सुंदर व पीळदार शरीरावर कुठलाही कपडा सुंदर दिसतो. त्यामुळे शरीराचं, मनाचं सौंदर्य वाढवा. प्रत्येक स्त्रीला एक छान मैत्रीण असणंही गरजेचं आहे. दोन मैत्रिणींनी मिळून पण व्यायाम करा, म्हणजे एकमेकींच्या साथीने व्यायाम व आहार दोन्हीही सांभाळणं सोयीचं होतं. अशा तऱ्हेने सुंदर व सुडौल व्हा. आकर्षक दिसा. मग स्वतःचा आत्मविश्वास आपोआपच वाढेल.