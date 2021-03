नव्या रंगात येतेय Bajaj Pulsar 220F, जाणून घ्या कशी असेल बाइक

2021 Bajaj Pulsar 220F : बजाज कंपनी आपल्या लोकप्रिय पल्सर या दुचाकीला नवीन रंगाच्या पर्यांयामध्ये मार्केटमध्ये उतरवण्याच्या तयारीत आहे. प्रसारमाध्यमांच्या रिपोर्ट्सनुसार, Pulsar 150 आणि Pulsar 220F या दुचाकींना नव्या रंगाच्या कॉम्बिनेशनमध्ये लाँच करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच दुचाकीच्या डिजाइनवरही काम केल्याचं छायाचित्रांमध्ये दिसत आहे. या गाड्याचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. तसेच जेट व्हील नावाच्या यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओही आहे. या व्हिडिओमध्ये 220F ही गाडी नव्या रंगात उपलब्ध असल्याचं दिसतेय. तसेच बजाज कंपनी आपली प्रसिद्ध दुचाकी Pulsar 180 लाही नव्या रंगात लाँच करण्याची तयारी करत आहे. 2021 Bajaj Pulsar 220F चा रंग आणि लूक कसा आहे?

बजाज कंपनीनं नवीन पल्सर 220F ला दोन नव्या रंगात उपलब्ध केलं आहे. यामध्ये पहिलं व्हेरिएंट मॅट ब्लॅक बॉडी पॅनल आणि लाल ग्राफिक्स असणार आहे. दुसरा प्रकारांमध्ये मॅट व्हाइट, रेड आणि ब्लॅक शेड्स असणार आहेत. बजाज कंपनीकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. यूट्यूब व्हिडिओमध्ये दुचाकी नवीन रंगासह स्पोर्टी डिजाइनमध्ये तयार करण्यात आल्याचं दिसतेय. हेही वाचा - देशात लसीकरणातमहाराष्ट्र आघाडीवर; पाच दशलक्ष डोसचा टप्पा गाठणारं पहिलं राज्य 2021 Bajaj Pulsar 220F फीचर्स - कंपनीने या दुचाकीमध्ये विविध फिचर्स दिले आहेत. ज्यामध्ये एलईडी टेल लँप, सेमी-डिजिटल कन्सोल, हॅलोजन-टायप प्रोजेक्टर हेडलँप. त्यासोबतच कंपनीनं या दुचाकीमध्ये १७ इंचाचा अलॉय व्हील्स दिलं. तात्काळ ब्रेक लागाण्यासाठी डिस्क ब्रेक देण्यात आलं आहे. १५ लीटर क्षमतेची टाकी आहे. इंजन कसं आहे - Bajaj Pulsar 220F मध्ये 220 cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन देण्यात आलं आहे. या इंजनाची पॉवर जास्तीत जास्त 8,500 rpm , 20.11 bhp इतकी आहे. तसेच पॉवरफूल इंजनासोबत पाच स्पीड गियरबॉक्स सिस्टिम देण्यात आली आहे. 2021 Bajaj Pulsar 220F किंमत - Bajaj Pulsar 220F या दुचाकीची किंमत सध्या एक लाख २५ हजार रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) इतकी आहे. नव्या रंगात-ढंगात येणाऱ्या पल्सरच्या किंमतीमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

