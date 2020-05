वाहन खरेदीत ऑफरच ऑफर! 

सध्या लॉकडाउन असल्याने अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. त्यामुळे वाहन खरेदी दूरच; रोजचा खर्च काटकसर करून दिवस पुढे ढकलताना अनेक जण दिसतात. मात्र, तरीही लोकांना वाहन खरेदीकडे वळवण्यासाठी वाहन विक्रीवर बंपर ऑफर कंपन्यांनी देवू केल्या आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे सध्या सरकारी वाहने, बस यांमधून लोक प्रवास करण्यास टाळत असून, स्वतःच्या खासगी वाहनाने प्रवासाला पसंती देत आहेत. वाहन कंपन्या याच संधीचा फायदा घेणार आहेत. यामुळे गाळात रुतलेले वाहन विक्री क्षेत्र विविध प्रकारच्या ऑफर ग्राहकांना देवून स्वतःला बुस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न करत आहे. नेमक्या ऑफर्स काय आहेत ते जाणून घेऊ.... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मारुती सुझुकी

मारुती सुझुकीने ग्राहकांसाठी ‘सध्या खरेदी करा, पैसे नंतर द्या’ (buy now, pay later) ही ऑफर जाहीर केली आहे. या ऑफरच्या अंतर्गत मारुतीची कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला दोन महिन्यांसाठी ईएमआयमध्ये सूट मिळणार आहे. यासाठी कंपनीने चोलामंडलम इन्हव्हेसमेंट अॅण्ड फायनान्स कंपनीसोबत करार केला आहे. ग्राहकांना कार खरेदी आणखी सुलभ व्हावी यासाठी कंपनीने ही योजना आणली आहे. महिंद्रा

महिंद्रा एक्सयूव्ही ५०० खरेदी केल्यानंतर आपल्याला महिंद्रा डिलर्सकडून कॅश बेनिफिट मिळेल. वितरक ५० हजार रुपयांच्या कॅश बेनिफिटसह या कारसाठी अतिरिक्त ३० हजार रुपयांचा एक्सचेंज बोनस देत आहेत. स्कॉर्पिओ आणि केयूव्ही-१०० या दोन्हींवर ६५ हजार रुपयांचा कॅश बेनिफिट आणि अनुक्रमे ३५ हजार आणि ४० हजार रुपयांचा एक्सचेंज बोनस मिळत आहे. महिंद्रा वितरक सर्वाधिक सवलत एसयूव्ही अल्ट्रोजवर देत आहेत. कॅशबॅक ऑफरमध्ये काही वितरक २.५ लाख रुपयांत सादर करत आहेत. तसेच यावर ५० हजार रुपयांची एक्सचेंज ऑफर मिळत असून, एकूण सवलत ३ लाख रुपयांपर्यंत मिळत आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ह्युंदाई

वाहन मेळाव्यात २०२०मध्ये सादर करण्यात आलेली ‘ह्युंदाई टकसन’ येत्या काही महिन्यांत सादर करण्यात येईल. या एसयूव्हीचे काही युनिटही तयार करण्यात आल्याचे समजते. सध्या लॉकडाउनमुळे ही एसयूव्ही शोरूमला पोचली नसली तरी, कंपनीने या एसयूव्हीवर २५ हजार रुपयांची सवलत देवू केली आहे. ह्युंदाईच्या एलेंट्रावर एक लाख रुपयांचा डिस्काउंट देण्यात आला असून, केवळ पेट्रोल मॉडेलवर ही सवलत देण्यात आली आहे. रेनो

रेनो हा भारतातील पहिल्या क्रमांकाचा युरोपियन ब्रँड असून, ट्रायबर इझी-आर एएमटीचे बुकींग खुले झाले आहे. रेनो ट्रायबर इझी -आर एएमटी तीन ट्रीम्स – आरएक्सएल, आरएक्सटी आणि आरएक्सझेडमध्ये मूल्य फरक ४०,००० रुपयांचा असून, मॅन्यूअल व्हर्जन शुभारंभ किंमत ६.१८ लाखांपासून उपलब्ध राहतील. ट्रायबर इझी -आर एएमटी खासकरून भारतीय बाजारांसाठी तयार करण्यात आली असून, बी-सेगमेंट कारकरिता इच्छुक असणाऱ्या ग्राहकांसाठी आकर्षक मूल्य प्रस्ताव आहे. एमजी मोटर

नव्या स्वरुपातील सामान्य जीवनासाठी ग्राहकांची सेवा करण्याची तयारी करताना एमजी मोटर इंडियाने ‘एमजी शील्ड+’ प्रोग्रामची घोषणा केली आहे. सेवा आणि विक्रीतील सर्वसमावेशक उपक्रमांपैकी एक असलेले शील्ड+ हे कॉन्टॅक्ट फ्री टेक्नोलॉजी, घरपोच डिलिव्हरी आणि वाढीव स्वच्छतेवर भर देणारे आहे. यासह कंपनीने आपल्या काही मॉडेल्सवर सवलत जाहीर केली आहे.

