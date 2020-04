गुड न्यूज, राज्यातील दिव्यांग शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी.....

सोलापूर - लाॅकडाऊनच्या कालावधीत राज्यातील दिव्यांग शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजातून सवलत देण्यात आली आहे. पुढील आदेश निघेपर्यंत ही सवलत कायम राहणार आहे. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव राज्यातील शासकीय कार्यालयात होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करतानाच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर बंधने आणली आहेत. दिव्यांग शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन सवलत देण्याचा आदेश केंद्र शासनाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यास अनुसरून, महाराष्ट्र दिव्यांग कर्मचाऱी संघटनेने राज्य शासनास पत्र दिले होते. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची प्रतिकार शक्ती सर्वसामान्यांच्या तुलनेत तितकीची चांगली नसते. दळणवळणाच्या बाबत एेनवेळी उदभवणार्या अडचणींना तोंड देणे दिव्यांगांना शक्य होत नाही. त्यामुळे लाॅकडाऊनच्या कालावधीत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सवलत द्यावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. संघटनेने दिलेल्या पत्राची दखल घेत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार पुढील आदेश होईपर्यंत राज्यातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचार्यांना कार्यालयीन कामकाजातून सवलत मिळणार आहे.

