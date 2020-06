लॉकडाउनमध्ये अॅप्सचा बोलबाला 

कोरोनामुळे दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला लॉकडाउन आता हळूहळू शिथिल होत आहे. या दोन महिन्यांत जवळपास सर्वच जण घरात आहे. दूरचित्रवाणीवर दिसत होते केवळ कोरोनाबाबतच्या बातम्या, जुन्या मालिकांचे पुनर्प्रक्षेपण... त्यामुळे बहुतांश जणांचा वेळ व्यतित होत होता तो मोबाईलवर. वेबसिरिज, सोशल मीडिया, व्हिडिओ कॉलिंग, ऑनलाइन पेमेंट आदी कामांसाठी अनेक अॅप्स डाऊनलोड झाले. अॅपटॉपिया या संकेतस्थळाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार टॉप फाईव्ह मोबाईल अॅप्सबाबत.... ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप १. मित्रों - टिकटॉकला टक्कर देण्यासाठी बाजारात आलेले ‘मित्रों’ हे अॅप जवळपास टिकटॉक सारखेच आहे. त्यावरील कन्टेंटही टिकटॉकसारखाच असल्याचे दिसून येते. मात्र, या अॅपबाबत महत्त्वाची बाब उघडकीस आली ती अशी की, पाकिस्तानी अॅप टिकटिकचे हे अपडेटेड स्वरूप आहे. पाकिस्तानी कंपनी क्युबॉक्ससच्या इरफान शेखने टिकटिकची निर्मिती केली असून, ‘मित्रों’ कंपनीला त्याने या अॅपचे सोर्स कोड अवघ्या अडीच हजार रुपयांत विकली आणि त्यातून पुढे ‘मित्रों’ अॅप पुढे आल्याची माहिती एका वृत्तसंस्थेने दिली. गुगल प्लेवरून सध्या हे ॲप मोठ्या प्रमाणात डाऊनलोड होत आहे. २. ल्युडो किंग - लॉकडाउनच्या फावल्या वेळेत लुडो खेळण्यासाठी आघाडीवर असलेले ल्युडो किंग अॅप मोठ्या प्रमाणात डाऊनलोड होताना दिसत आहे. आतापर्यंत जवळपास १० कोटीपेक्षा अधिक डाऊनलोड्स झाले आहे. विकास जयस्वाल यांनी २०१६मध्ये लॉन्च केलेले हे अॅप एप्रिल महिन्यापासून गुगल प्ले स्टोअरवर टॉप फाईव्हमध्ये आहे. लॉकडाउनच्या काळात घरबसल्या मित्र-नातेवाइकांसोबत ल्युडो खेळण्याला अनेकांनी प्राधान्य दिल्याने या अॅपचे डॉऊनलोड्स मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. ३. टिकटॉक - गेल्या पंधरवड्यात यू-ट्यूबर्स आणि टिकटॉकर्स यांच्यात झालेल्या वादानंतर अनेकांनी टिकटॉक अनइन्स्टॉल केले होते. सोशल मीडियावर तर चक्क #बायकॉटटिकटॉक हा ट्रेण्ड चर्चेत होता. प्ले-स्टोअरवर तर टिकटॉकचे रेटिंग ४.७ वरून अवघ्या १.३ वर आले होते. मात्र, या नकारात्मकतेच्या वातावरणातून बाहेर पडत या आठवड्यात टिकटॉक प्ले-स्टोअरवरून डाऊनलोडिंगमध्ये चक्क तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. त्याशिवाय रेटिंग सुद्धा ४.४ वर जाऊन पोचले आहे. ४. आरोग्य सेतू - कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी आणि कोरोना ट्रॅकिंग अॅप म्हणून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या आरोग्य सेतू अॅपला भारतीयांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्याशिवाय लॉकडाउनमध्ये अडकून पडलेल्या लोकांना घरी जाण्यास परवानगी दिली जात असताना त्यांच्या मोबाईलमध्ये आरोग्य सेतू अॅप इन्स्टॉल करण्याचे बंधनकारक केल्याने आरोग्य सेतू अॅपच्या डाऊनलोड्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ५. गेरेना फ्री फायर - रॉयल बॅटल प्रकारातील गेरेना फ्री फायर हा ऑनलाइन मल्टिप्लेअर गेमिंग अॅप २०१७मध्ये लॉन्च झाले होते. सुरुवातीला फारसे लोकप्रिय नसलेले हे गेमिंग अॅप गेल्या काही महिन्यांपासून मात्र मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले आहे. या गेमिंग अॅपला २०१९मध्ये सर्वाधिक डॉऊनलोड्सचा मान मिळाला. गेल्या आठवड्यापासून हे अॅप टॉप फाईव्हमध्ये झळकत आहे.

