विराट कोहलीने ५२ व्या वनडे शतकासह मोडला सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विश्वविक्रम

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात पहिला वनडे सामना ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी रांचीमध्ये खेळवला गेला.
या सामन्यात भारताने १७ धावांनी विजय मिळवला. भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली सामनावीर ठरला.
विराटने या सामन्यात आक्रमक शतक केले. त्याने १२० चेंडूत ७ षटकार आणि ११ चौकारांसह १३५ धावांची खेळी केली.
विराटचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८३ वे शतक, तर वनडेतील ५२ वे शतक ठरले.
त्यामुळे विराटने मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक मोठा विक्रम मोडला.
विराट ५२ वनडे शतकांमुळे आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकाच प्रकारात सर्वाधिक शतक करणारा खेळाडू ठरला आहे.
सचिन तेंडुलकरने कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५१ शतके केली होती. पण विराटने वनडेत ५२ शतके करत एकाच प्रकारात सर्वाधिक शतकांचा विक्रम नोंदवला.
