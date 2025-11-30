विराट कोहलीने ५२ व्या वनडे शतकासह मोडला सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विश्वविक्रम

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात पहिला वनडे सामना ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी रांचीमध्ये खेळवला गेला.

Team India

भारताचा विजय

या सामन्यात भारताने १७ धावांनी विजय मिळवला. भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली सामनावीर ठरला.

Virat Kohli Surpasses Sachin Tendulkar

विराटचे शतक

विराटने या सामन्यात आक्रमक शतक केले. त्याने १२० चेंडूत ७ षटकार आणि ११ चौकारांसह १३५ धावांची खेळी केली.

५२ वे वनडे शतक

विराटचे हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८३ वे शतक, तर वनडेतील ५२ वे शतक ठरले.

सचिनचा विक्रम मोडला

त्यामुळे विराटने मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक मोठा विक्रम मोडला.

एकाच प्रकारात सर्वाधिक शतके

विराट ५२ वनडे शतकांमुळे आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकाच प्रकारात सर्वाधिक शतक करणारा खेळाडू ठरला आहे.

सचिनला मागे टाकले

सचिन तेंडुलकरने कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ५१ शतके केली होती. पण विराटने वनडेत ५२ शतके करत एकाच प्रकारात सर्वाधिक शतकांचा विक्रम नोंदवला.

