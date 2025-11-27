WPL लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या ७ खेळाडू

Pranali Kodre

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी (WPL 2026) २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीमध्ये लिलाव पार पडला.

WPL Auction

WPL 2026 लिलाव

या लिलावात युपी वॉरियर्सने दीप्ती शर्माला ३.२ कोटींना आणि शिखा पांडेला २.४ कोटींना खरेदी केले, तर मुंबई इंडियन्सने एमेलिया केरला ३ कोटींना खरेदी केले.

Deepti Sharma

सर्वात महागड्या ७ खेळाडू

त्यामुळे वूमन्स प्रीमियर लीगमधील लिलावात सर्वाधिक किंमतीची बोली लागलेल्या खेळाडूंच्या यादीत बदल झाले आहेत. पहिल्या ७ जणींमध्ये कोण कोण आहेत जाणून घ्या.

Amelia Kerr

७. जेमिमा रोड्रिग्स

जेमिमा रोड्रिग्स - २.२० कोटी (दिल्ली कॅपिटल्स, २०२३)

Jemimah Rodrigues

६. शिखा पांडे

शिखा पांडे - २.४० कोटी (युपी वॉरियर्स, २०२६)

Shikha Pandey

५. एमेलिया केर

एमेलिया केर - ३ कोटी (मुंबई इंडियन्स, २०२६)

Amelia Kerr

४. नतालिया सायव्हर-ब्रंट

नतालिया सायव्हर-ब्रंट - ३.२० कोटी (मुंबई इंडियन्स,२०२३)

Nat Sciver-Brunt

३. ऍश्ले गार्डनर

ऍश्ले गार्डनर - ३.२० कोटी (गुजरात जायंट्स, २०२३)

Ashleigh Gardner

२. दीप्ती शर्मा

दीप्ती शर्मा - ३.२० कोटी (युपी वॉरियर्स, २०२६)

Deepti Sharma

१. स्मृती मानधना

स्मृती मानधना - ३.४० कोटी (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, २०२३)

Smriti Mandhana

येथे क्लिक करा