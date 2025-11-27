WPL लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या ७ खेळाडू

Pranali Kodre
वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी (WPL 2026) २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीमध्ये लिलाव पार पडला.
WPL Auction
या लिलावात युपी वॉरियर्सने दीप्ती शर्माला ३.२ कोटींना आणि शिखा पांडेला २.४ कोटींना खरेदी केले, तर मुंबई इंडियन्सने एमेलिया केरला ३ कोटींना खरेदी केले.
Deepti Sharma
त्यामुळे वूमन्स प्रीमियर लीगमधील लिलावात सर्वाधिक किंमतीची बोली लागलेल्या खेळाडूंच्या यादीत बदल झाले आहेत. पहिल्या ७ जणींमध्ये कोण कोण आहेत जाणून घ्या.
Amelia Kerr
जेमिमा रोड्रिग्स - २.२० कोटी (दिल्ली कॅपिटल्स, २०२३)
Jemimah Rodrigues
शिखा पांडे - २.४० कोटी (युपी वॉरियर्स, २०२६)
Shikha Pandey
एमेलिया केर - ३ कोटी (मुंबई इंडियन्स, २०२६)
Amelia Kerr
नतालिया सायव्हर-ब्रंट - ३.२० कोटी (मुंबई इंडियन्स,२०२३)
Nat Sciver-Brunt
ऍश्ले गार्डनर - ३.२० कोटी (गुजरात जायंट्स, २०२३)
Ashleigh Gardner
दीप्ती शर्मा - ३.२० कोटी (युपी वॉरियर्स, २०२६)
Deepti Sharma
स्मृती मानधना - ३.४० कोटी (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, २०२३)
Smriti Mandhana
