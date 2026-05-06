1 लाखाचे झाले तब्बल 3.45 कोटी! ‘या’ शेअरने दिला 31,520% रिटर्न

Vinod Dengale

करोडपती

शेअर मार्केटमध्ये एका शेअरने गुंतवणूकदारांना करोडपती बनवलं आहे.

चोलामंडलम कंपनी

हा मल्टीबॅगर शेअर आहे Cholamandalam Investment and Finance या कंपनीचा

5 रुपयाला शेअर

एप्रिल 2010 मध्ये या शेअरची किंमत फक्त ₹5.28 होती.

34,520% रिटर्न

आज हाच शेअर ₹1,650 च्या पुढे पोहोचलाय! म्हणजेच या शेअरने 15 वर्षांत 34,520% पेक्षा जास्त रिटर्न दिला

1 लाख गुंतवणूक

जर कुणी 15 वर्षांपूर्वी 1 लाख गुंतवले असते.

3.45 कोटी

तर आज त्या गुंतवणुकीची किंमत 3 कोटी 45 लाखांपेक्षा जास्त असती!

1 कोटी

जर कुणी 2021 मध्ये 1 लाख गुंतवले असते. तर आज त्या गुंतवणुकीची किंमत
तब्बल 12 लाख असती!

कोण आहे भारतातील सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचा मालक? वाचून धक्का बसेल

Who Owns India’s Biggest Mango Farm? The Answer Will Shock You!

|

eSakal

हेही वाचा