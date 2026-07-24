Amla juice benefits : आवळ्याचा ज्यूस पिण्याचे १० फायदे

Sandeep Shirguppe

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

आवळ्यात भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C असल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत होते.

Amla juice benefits health

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esakal

त्वचा निरोगी राहते

त्वचेला नैसर्गिक चमक येते आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी होण्यास मदत होते.

Amla juice benefits health

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esakal

केसांसाठी फायदेशीर

केस गळणे कमी होण्यास आणि केस मजबूत व दाट होण्यास मदत होऊ शकते.

Amla juice benefits health

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esakal

रक्तातील साखरेवर नियंत्रण

काही संशोधनानुसार आवळा रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतो.

Amla juice benefits health

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esakal

हृदयाच्या आरोग्य सुधारेल

कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

Amla juice benefits health

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esakal

यकृताचे कार्य सुधारते

शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास आणि लिव्हरचे आरोग्य राखण्यास मदत होते.

Amla juice benefits health

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esakal

वजन नियंत्रणात

चयापचय (मेटाबॉलिझम) सुधारण्यास मदत होत असल्याने वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागू शकतो.

Amla juice benefits health

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esakal

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी चांगला

आवळ्यातील अँटिऑक्सिडंट्स डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यास मदत करतात.

Amla juice benefits health

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esakal

Everyday Habits That May Be Harming Your Lungs

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