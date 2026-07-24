Amla juice benefits : आवळ्याचा ज्यूस पिण्याचे १० फायदे

Sandeep Shirguppe
आवळ्यात भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C असल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत होते.
Amla juice benefits health
esakal
त्वचेला नैसर्गिक चमक येते आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी होण्यास मदत होते.
Amla juice benefits health
esakal
केस गळणे कमी होण्यास आणि केस मजबूत व दाट होण्यास मदत होऊ शकते.
Amla juice benefits health
esakal
काही संशोधनानुसार आवळा रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतो.
Amla juice benefits health
esakal
कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
Amla juice benefits health
esakal
शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास आणि लिव्हरचे आरोग्य राखण्यास मदत होते.
Amla juice benefits health
esakal
चयापचय (मेटाबॉलिझम) सुधारण्यास मदत होत असल्याने वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागू शकतो.
Amla juice benefits health
esakal
आवळ्यातील अँटिऑक्सिडंट्स डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यास मदत करतात.
Amla juice benefits health
esakal
Everyday Habits That May Be Harming Your Lungs
Sakal