थंडीत पांढरे तीळ खाण्याचे 10 जबरदस्त फायदे

Aarti Badade
पांढऱ्या तिळांचा उष्ण गुणधर्म हिवाळ्यात शरीर आतून उबदार ठेवण्यास मदत करतो आणि थंडीचा त्रास कमी करतो.
Sesame seeds
Sakal
तिळामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस भरपूर असतात. त्यामुळे हाडे मजबूत राहतात आणि सांधेदुखीचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळते.
Sesame seeds
Sakal
तिळातील फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवते. तसेच शरीराला दिवसभर आवश्यक ऊर्जा मिळण्यास मदत करते.
Sesame seeds
Sakal
व्हिटॅमिन ई आणि हेल्दी फॅट्समुळे त्वचेचा कोरडेपणा कमी होतो. तसेच केसांना पोषण मिळून ते मजबूत आणि चमकदार राहतात.
Sesame seeds
sakal
तिळामध्ये झिंक, सेलेनियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक हिवाळ्यात होणाऱ्या संसर्गांपासून शरीराचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.
Sesame seeds
Sakal
मॅग्नेशियम आणि इतर पोषक घटकांमुळे रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
Sesame seeds
Sakal
तिळातील पोषक घटक मज्जासंस्थेला पोषण देतात. त्यामुळे मानसिक तणाव कमी होऊन मन शांत राहण्यास मदत मिळते.
Sesame seeds
Sakal
मूठभर पांढरे तीळ खाल्ल्याने शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते आणि थकवा, अशक्तपणा कमी होण्यास मदत होते.
Sesame seeds
Sakal
पांढरे तीळ पौष्टिक असले तरी त्यांचे अतिसेवन टाळा. दररोज मर्यादित प्रमाणात सेवन केल्यास त्यांचे आरोग्यदायी फायदे अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतात.
Sesame seeds
Sakal
kiwi
Sakal