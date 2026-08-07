किवी खाल्ल्याने शरीराला होतात 'हे' जबरदस्त फायदे

Aarti Badade

रोज किवी खाल्ल्याने काय होते?

रोगप्रतिकारशक्तीपासून हृदयाच्या आरोग्यापर्यंत जाणून घ्या किवीचे फायदे.

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रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

किवीमध्ये व्हिटॅमिन C भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते आणि संसर्गाचा धोका कमी होण्यास मदत मिळते.

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पचनक्रिया सुधारते

किवीतील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवते. तसेच बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करून पोट साफ राहण्यास मदत करते.

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प्लेटलेट्स वाढण्यास मदत

डेंग्यूच्या काळात कमी झालेल्या प्लेटलेट्सच्या पुनर्बांधणीसाठी किवी उपयुक्त मानले जाते. मात्र, याला वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय समजू नये.

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हृदय आणि त्वचेसाठी फायदेशीर

किवीतील पोटॅशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात. तसेच त्वचा तजेलदार राहण्यास आणि डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासही सहाय्य करतात.

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पोषक घटकांचा खजिना

किवीमध्ये व्हिटॅमिन C, व्हिटॅमिन E, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. हे पोषक घटक शरीराला ऊर्जा देतात आणि एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात.

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सेवन करताना

किवीचे अतिसेवन केल्यास काहींना तोंड किंवा घशात खाज, ॲलर्जी यांसारख्या समस्या होऊ शकतात. रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असल्यास किवीचे सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

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