रोज 1 चमचा जवस खा; शरीरात दिसतील 'हे' 10 सकारात्मक बदल!

Aarti Badade
जवस हे ओमेगा-३, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध सुपरफूड असून संपूर्ण आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.
Flaxseed health benefits
Sakal
जवसातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स आणि फायबर वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य जपण्यास मदत करतात.
Flaxseed health benefits
Sakal
जवसातील फायबर पचनक्रिया सुधारते, बद्धकोष्ठतेपासून आराम देते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते.
Flaxseed health benefits
Sakal
विरघळणारे फायबर रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करते, त्यामुळे मधुमेहींसाठीही ते उपयुक्त ठरू शकते.
Flaxseed health benefits
Sakal
जवसातील पोषक घटक त्वचेची चमक वाढवतात, केस मजबूत करतात आणि हाडांच्या आरोग्याला आधार देतात.
Flaxseed health benefits
Sakal
जवसातील दाहक-विरोधी गुणधर्म शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करतात. महिलांमध्ये हार्मोनल संतुलन राखण्यासाठीही ते लाभदायक मानले जाते.
Flaxseed health benefits
Sakal
जवस नेहमी हलके भाजून किंवा बारीक पूड करून खावे. त्यामुळे त्यातील पोषक घटक अधिक चांगल्या प्रकारे शरीरात शोषले जातात.
Flaxseed health benefits
Sakal
Good Cholesterol foods
Sakal