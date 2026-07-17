हृदय निरोगी ठेवायचंय? Good Cholesterol वाढवणारे 'हे' पदार्थ खायला सुरुवात करा

Aarti Badade
शरीरातील चांगले (HDL) कोलेस्ट्रॉल हृदयाचे संरक्षण करण्यास आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.
Good Cholesterol foods
Sakal
ओट्स, ब्राऊन राईस आणि क्विनोआ यांसारखी धान्ये HDL वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
Good Cholesterol foods
Sakal
सॅल्मन, सार्डिन आणि मॅकरेलसारख्या माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड भरपूर असल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
Good Cholesterol foods
Sakal
बदाम, अक्रोड, चिया सीड्स आणि जवस यांचा नियमित आहारात समावेश केल्यास चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास मदत होऊ शकते.
Good Cholesterol foods
Sakal
सफरचंद, संत्री, बेरीज, पालक, ब्रोकोली आणि गाजर यांसारखे पदार्थ हृदयासाठी लाभदायक मानले जातात.
Good Cholesterol foods
Sakal
मर्यादित प्रमाणात ग्रीन टीचे सेवन केल्याने शरीरातील चांगले कोलेस्ट्रॉल टिकवून ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
Good Cholesterol foods
Sakal
या पदार्थांचे योग्य प्रमाणात सेवन, नियमित व्यायाम आणि निरोगी जीवनशैली यामुळे हृदयाचे आरोग्य अधिक चांगले राहू शकते.
Good Cholesterol foods
Sakal
exercise routine
Sakal