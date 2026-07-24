प्रोटीनचा खजिना भिजवलेली चवळी! जाणून घ्या 10 जबरदस्त फायदे

Aarti Badade

प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

भिजवलेल्या चवळीत प्रथिने भरपूर असतात. त्यामुळे स्नायूंची वाढ होण्यास आणि शरीर मजबूत ठेवण्यास मदत होते.

cowpeas benefits

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पचन आणि वजन नियंत्रण

फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने पचनक्रिया सुधारते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळते.

cowpeas benefits

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Sakal

मधुमेह आणि हृदयासाठी फायदेशीर

कमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे रक्तातील साखर नियंत्रित राहण्यास मदत होते. तसेच फायबर, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

cowpeas benefits

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Sakal

रक्त आणि हाडांसाठी लाभदायक

लोह, कॅल्शियम आणि फॉस्फरसमुळे रक्ताची कमतरता दूर होण्यास मदत होते तसेच हाडे मजबूत राहतात.

cowpeas benefits

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Sakal

केस आणि त्वचेसाठी उत्तम

प्रथिने, व्हिटॅमिन A आणि C मुळे केस मजबूत होतात, केसगळती कमी होते आणि त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते.

cowpeas benefits

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Sakal

शरीराचे डिटॉक्सिफिकेशन

चवळीतील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.

cowpeas benefits

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Sakal

रोज किती खावी?

रात्रभर भिजवलेली ½ ते 1 वाटी चवळी सकाळी खाणे फायदेशीर ठरते. गॅस किंवा पचनाचा त्रास असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

cowpeas benefits

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Sakal

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