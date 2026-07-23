डायबिटीज असताना उपवासात रताळे खावे का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Aarti Badade

रताळे पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही

मधुमेह असलेल्या व्यक्तींना रताळे पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नसते. मात्र, ते किती आणि कसे खाल्ले जाते, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

रताळ्यात कार्बोहायड्रेट्स भरपूर

रताळे हे नैसर्गिक कार्बोहायड्रेट्सचा चांगला स्रोत आहे. त्यामुळे जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

उकडलेले रताळेच निवडा

तळलेले किंवा साखर घालून बनवलेले पदार्थ टाळा. उकडलेले किंवा वाफवलेले रताळे हा अधिक आरोग्यदायी पर्याय आहे.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

फायबरमुळे मिळतो फायदा

रताळ्यात फायबर भरपूर असल्याने पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते आणि रक्तातील साखर हळूहळू वाढण्यास मदत होऊ शकते.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

प्रथिनांसोबत खा

रताळ्यासोबत दही, शेंगदाणे किंवा इतर प्रथिनयुक्त पदार्थ घेतल्यास आहार अधिक संतुलित आणि पौष्टिक बनतो.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

प्रमाणावर ठेवा नियंत्रण

उपवास असल्यामुळे रताळे जास्त प्रमाणात खाणे टाळा. मर्यादित प्रमाणात सेवन केल्यास त्याचा अधिक फायदा होतो.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

रक्तातील साखरेवर लक्ष ठेवा

रताळे खाल्ल्यानंतर रक्तातील साखरेत होणारे बदल तपासत राहा. प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक प्रतिक्रिया वेगळी असू शकते.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

इन्सुलिन किंवा मधुमेहाची औषधे घेत असाल, तर उपवासाचा आहार ठरवण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

संतुलित उपवासाचा आहार

रताळ्यासोबत पुरेसे पाणी, प्रथिने आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करा. संतुलित आहारामुळे उपवासातही आरोग्य चांगले राहते.

Can Diabetics Eat Sweet Potatoes During Fasting

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Sakal

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Sakal

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