Pomegranate Superfood : डाळिंब खाण्याचे १० जबरदस्त फायदे, आरोग्यासाठी का आहे सुपरफूड?

Sandeep Shirguppe
डाळिंबातील अँटीऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यास मदत करतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारतात.
Pomegranate
डाळिंबातील लोह (Iron) आणि व्हिटॅमिन C शरीरातील रक्तनिर्मितीस मदत करतात.
डाळिंबातील पोषक घटक त्वचा निरोगी ठेवतात आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करण्यास मदत करतात.
डाळिंबातील फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत करते.
अँटीऑक्सिडंट्समुळे स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या पेशींचे संरक्षण होण्यास मदत मिळते.
Pomegranate for heart health
Sakal
कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त असल्याने जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते.
Pomegranate Benefits for Acidity
Sakal
डाळिंबातील पोषक घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात तसेच दाह कमी करण्यास मदत करतात.
Pomegranate Benefits
Sakal
कोणताही आजार असल्यास किंवा औषधे सुरू असल्यास आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Pomegranate Benefits
Sakal