Pomegranate Superfood : डाळिंब खाण्याचे १० जबरदस्त फायदे, आरोग्यासाठी का आहे सुपरफूड?

Sandeep Shirguppe

हृदय राहते निरोगी

डाळिंबातील अँटीऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यास मदत करतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारतात.

Pomegranate

| esakal

हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत

डाळिंबातील लोह (Iron) आणि व्हिटॅमिन C शरीरातील रक्तनिर्मितीस मदत करतात.

Pomegranate Benefits | esakal

त्वचेला नैसर्गिक चमक

डाळिंबातील पोषक घटक त्वचा निरोगी ठेवतात आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करण्यास मदत करतात.

Benefits Of Pomegranate | Esakal

पचन सुधारते

डाळिंबातील फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत करते.

Pomegranate Juice | Sakal

मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

अँटीऑक्सिडंट्समुळे स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या पेशींचे संरक्षण होण्यास मदत मिळते.

Pomegranate for heart health

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Sakal

वजन नियंत्रण

कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त असल्याने जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते.

Pomegranate Benefits for Acidity

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Sakal

हाडे आणि सांधे मजबूत

डाळिंबातील पोषक घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात तसेच दाह कमी करण्यास मदत करतात.

Pomegranate Benefits

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Sakal

काळजी घ्या

कोणताही आजार असल्यास किंवा औषधे सुरू असल्यास आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Pomegranate Benefits

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Sakal

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