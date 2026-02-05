उत्खननात सापडलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युगातील 10 दुर्मिळ वस्तू ; फोटो होतायत व्हायरल, नक्की पाहा

Saisimran Ghashi
छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे अखंड महाराष्ट्राचे प्रेरणास्थान
chhatrapati shivaji maharaj old photos
esakal
अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शिवकालीन किल्ल्यांवर दुर्मिळ वस्तु सापडत आहेत
shivaji maharaj forts in maharashtra
esakal
भारतीय पुरातत्व खात्याकडून होणाऱ्या उत्खननात आत्तापर्यन्त सापडलेल्या अनेक वस्तूंपैकी 10 खास वस्तूंची छायाचित्रे पाहा
Shivaji Maharaj era artifacts excavation
esakal
रायगड किल्ल्यावर नुकतेच झालेल्या पुरातत्व उत्खननात 'यंत्रराज' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका प्राचीन खगोलशास्त्र साधनचा शोध लागला आहे.
raigad excavation yantra raj photos
esakal
2021 मध्ये किल्ले रायगडावर उत्खननादरम्यान 350 वर्षांपूर्वीची सोन्याची बांगडी सापडली होती.
shivaji maharaj era bangle photos excavation
esakal
उत्खननात सापडलेली शिवकालीन गणेश मूर्ती
shivaji maharaj era ganesh murti excavated photos
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई येथील शिवकालीन तलवारी
shivaji maharaj era 350 year old swords photo
esakal
शिवकालीन पत्रव्यवहार तुम्ही या फोटोच्या माध्यमातून पाहू शकता. या पत्रावर शिवमुद्रा देखिल आहे
shivaji maharaj era letters photos
esakal
शिवरायांच्या काळातील विविध प्रकारची हत्यारे आजही अचंबित करणारी आणि प्रेरणा देणारी आहेत
shivaji maharaj 350 old weapons
esakal
शिवरायांच्या काळातील नाणी ज्याला होणही म्हटले जात असे, जगभरातील अभ्यासकांना नेहमीच यांचे आकर्षण राहिले आहे
chhatrapati shivaji maharaj era money coins hon
esakal
शिवरायांच्या काळातील प्रमुख हत्यार तलवारसह भालेही होते जे प्रत्येक मावल्याकडे असे
Shivaji Maharaj forts excavated artifacts photos
esakal
esakal