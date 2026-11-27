Anushka Tapshalkar
आवळ्यामध्ये असलेले पोषक घटक कोलेजन निर्मितीला मदत करतात आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात. त्यामुळे त्वचेचा नैसर्गिक चमकदारपणा टिकवण्यास मदत होते.
Amla
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एक चमचा तूप कोमट दूध किंवा पाण्यासोबत घ्या. यामुळे त्वचेच्या पेशींना पोषण मिळण्यास आणि त्वचेचा कोरडेपणा व निस्तेजपणा कमी होण्यास मदत होते.
Ghee
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अंघोळीपूर्वी तीळ किंवा बदामाच्या तेलाने संपूर्ण शरीराला हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे त्वचेतील ओलावा टिकून राहण्यास, रक्ताभिसरण सुधारण्यास आणि त्वचा मऊ ठेवण्यास मदत होते.
sakal
त्वचेसाठी तीव्र रसायने असलेल्या साबणांऐवजी कच्चे दूध किंवा सौम्य उटण्याचा वापर करा. यामुळे त्वचा स्वच्छ होण्यासोबतच तिला पोषणही मिळते.
Milk or Utana for Face
Sakal
ज्येष्ठमध, कोरफड, तांदळाचे पीठ, दूध आणि मध एकत्र करून फेसपॅक तयार करा. हा फेसपॅक चेहऱ्याला लावल्याने त्वचेची काळजी घेण्यास मदत होते.
Facepack
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रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर शतधौत घृताचा थोडासा थर लावा. यामुळे त्वचेला थंडावा मिळण्यास आणि त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर टिकवण्यास मदत होते.
Shatadhaut Ghrita
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खजूर, मनुका, अंजीर आणि हंगामी फळांचा आहारात समावेश करा. यामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात आणि त्वचेचा ओलावा टिकवण्यास मदत होते.
Sweet and Watery Food
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नाभीमध्ये २ ते ३ थेंब कोमट तीळ किंवा एरंडेल तेल लावा. आयुर्वेदात ही पद्धत त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यासाठी वापरली जाते. मात्र, यामुळे संपूर्ण शरीरातील त्वचेचा ओलावा वाढतो, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Belly Button Oiling
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अंघोळीसाठी खूप गरम पाण्याऐवजी कोमट पाण्याचा वापर करा. गरम पाण्यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल कमी होऊन त्वचा कोरडी पडू शकते.
sakal
दिवसभर कोमट पाणी किंवा हर्बल टी प्या. आहारात तूप, सूप आणि शिजवलेल्या पदार्थांचा समावेश करा. यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होते.
Winter Diet
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Ayurvedic Drinks for Period Pain Relief
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