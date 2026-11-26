Anushka Tapshalkar
मासिक पाळीदरम्यान शरीराला योग्य पोषण मिळणे महत्त्वाचे असते. अशावेळी आहारासोबतच काही पारंपरिक आयुर्वेदिक पेयांचाही समावेश करता येतो.
Period Diet
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जिऱ्याचे पाणी पचनासाठी उपयुक्त मानले जाते. आयुर्वेदात याला 'दीपन' गुणधर्म असलेले मानले जाते. पचनक्रियेला मदत करण्यासाठी आणि वाताचे संतुलन राखण्यासाठी याचा पारंपरिक वापर केला जातो.
Jeera Water
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कोमट पाण्यात थोडे तूप मिसळून पिण्याची आयुर्वेदात पारंपरिक पद्धत आहे. तुपाला 'स्निग्ध' म्हणजेच शरीराला स्निग्धता देणारे मानले जाते. आयुर्वेदानुसार तूप वातशामक आणि शरीराचे पोषण करणारे मानले जाते.
Ghee and Warm Water
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शतावरी ही आयुर्वेदातील महत्त्वाची औषधी वनस्पती असून, महिलांचे आरोग्य आणि शरीराचे पोषण करण्यासाठी तिचा पारंपरिक वापर केला जातो.
Shatavari
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दीपन म्हणजे पचनशक्तीला चालना देण्यास मदत करणारे गुणधर्म. जिऱ्याचे पाणी यासाठी पारंपरिकपणे वापरले जाते.
Deepan Therapy
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पाचन म्हणजे खाल्लेल्या अन्नाचे योग्य पचन होण्यास मदत करणे. आयुर्वेदात जिऱ्याला पाचनास मदत करणारे मानले जाते.
Digestion
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आयुर्वेदानुसार जिरे आणि तूप यांचा वापर वात संतुलित ठेवण्यासाठी केला जातो. तुपाला वातशामक गुणधर्म असलेले मानले जाते.
Vaat Dosha Remedies
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