सलग १० दिवस सकाळी रिकाम्या पोटी खजूर खाल्ल्यास शरीरात होऊ शकतात 'हे' आश्चर्यकारक बदल

Shubham Banubakode

त्वरित उर्जा

खजुरामध्ये अनेक पोषक घटक असतात. त्यामुळे सकाळी खजूर खाल्ल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.

Khajur Benefits

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अँटीऑक्सिडंट्स

खजुरामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात आढळतात. हे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

Khajur Benefits

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फायबर

खजुरातील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते. नियमित सेवनामुळे बद्धकोष्ठता, गॅस आणि अपचनासारख्या समस्यांपासून आराम मिळू शकतो.

Khajur Benefits

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पोटॅशियम

खजुरामध्ये पोटॅशियम असते, जे शरीरातील रक्तदाब संतुलित ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठीही खजूर उपयुक्त ठरू शकतो.

Khajur Benefits

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लोहाचे प्रमाण

खजुरामध्ये लोहाचे प्रमाण चांगले असते. त्यामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

Khajur Benefits

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खाण्यावर नियंत्रण

खजूर खाल्ल्याने बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे अनावश्यक खाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्याचे सेवन प्रमाणात करणे गरजेचे आहे.

Khajur Benefits

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पोषक घटक

दररोज सकाळी 2-3 खजूर खाण्याची सवय शरीराला अनेक पोषक घटक देऊ शकते.

Khajur Benefits

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तज्ज्ञांचा सल्ला

मधुमेह किंवा विशेष आरोग्य समस्या असल्यास आहारात बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

Khajur Benefits

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