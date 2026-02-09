10 ग्रॅम सोन्यावर किती कर्ज मिळतं? गोल्ड लोन घेण्याआधी ही माहिती जरूर पाहा!

Vinod Dengale
हॉस्पिटल, शिक्षण, बिझनेस किंवा घरगुती गरज यांसाठी अचानक खर्च आल्यावर अशावेळी घरातील सोनं आर्थिक आधार ठरू शकतं.
सोनं गहाण ठेवून बँक किंवा NBFC कडून कमी वेळात कर्ज मिळवण्याचा सोपा मार्ग.
बँक सोन्याच्या पूर्ण किमतीवर कर्ज देत नाही. तर -
2.5 लाखांपर्यंतच्या सोन्यावर – 85%
5 लाखांपर्यंत सोन्यावर – 80%
5 लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या सोन्यावर – 75%
जर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1.40 लाख असेल, तुम्हाला अंदाजे 90,000 ते 1.20 लाख कर्ज मिळू शकते.
बँकामध्ये – 8.5% ते 12%
NBFC – 9.5% ते 18%
1 लाख कर्ज 10% व्याजदराने 12 महिने घेतल्यास EMI हा 8,800 ते 9,000 येईल. म्हणजे 830 ते 900 प्रति महिना व्याज भरावे लागेल.
क्रेडिट स्कोरची अट नाही
जलद प्रक्रिया
कमी व्याजदर
