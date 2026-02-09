10 ग्रॅम सोन्यावर किती कर्ज मिळतं? गोल्ड लोन घेण्याआधी ही माहिती जरूर पाहा!

Vinod Dengale

घरातलं सोनं आधार

हॉस्पिटल, शिक्षण, बिझनेस किंवा घरगुती गरज यांसाठी अचानक खर्च आल्यावर अशावेळी घरातील सोनं आर्थिक आधार ठरू शकतं.

How Much Loan Can You Get on 10 Grams Gold

|

eSakal

Gold Loan म्हणजे काय?

सोनं गहाण ठेवून बँक किंवा NBFC कडून कमी वेळात कर्ज मिळवण्याचा सोपा मार्ग.

How Much Loan Can You Get on 10 Grams Gold

|

eSakal

RBI चा नियम

बँक सोन्याच्या पूर्ण किमतीवर कर्ज देत नाही. तर -

  • 2.5 लाखांपर्यंतच्या सोन्यावर – 85%

  • 5 लाखांपर्यंत सोन्यावर – 80%

  • 5 लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या सोन्यावर – 75%

How Much Loan Can You Get on 10 Grams Gold

|

eSakal

10 ग्रॅम सोन्यावर किती कर्ज?

जर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1.40 लाख असेल, तुम्हाला अंदाजे 90,000 ते 1.20 लाख कर्ज मिळू शकते.

How Much Loan Can You Get on 10 Grams Gold

|

eSakal

व्याजदर किती असतो?

बँकामध्ये – 8.5% ते 12%
NBFC – 9.5% ते 18%

How Much Loan Can You Get on 10 Grams Gold

|

eSakal

EMI किती येईल?

1 लाख कर्ज 10% व्याजदराने 12 महिने घेतल्यास EMI हा 8,800 ते 9,000 येईल. म्हणजे 830 ते 900 प्रति महिना व्याज भरावे लागेल.

How Much Loan Can You Get on 10 Grams Gold

|

eSakal

गोल्ड लोनचे फायदे

  • क्रेडिट स्कोरची अट नाही

  • जलद प्रक्रिया

  • कमी व्याजदर

How Much Loan Can You Get on 10 Grams Gold

|

eSakal

Gold and Silver Prices Today vs 100 Years Ago: You Won’t Believe the Difference!

|

eSakal 

आज सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले! मात्र 100 वर्षांपूर्वीचा भाव बघून वाटेल तेव्हा का घेतलं नाही!