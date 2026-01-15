आज सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले! मात्र 100 वर्षांपूर्वीचा भाव बघून वाटेल तेव्हा का घेतलं नाही!

Vinod Dengale

100 वर्षांपूर्वीचं सोनं-चांदी


सोनं-चांदीचे आजचे भाव ऐतिहासिक उच्चांकावर आहेत मात्र 1925 मधील भाव जर बघितले तर तुम्हालाही धक्का बसेल!

Gold 100 years ago

|

सोनं-चांदी का महाग होत आहे?


जागतिक तणाव, युद्धसदृश परिस्थिती, महागाई आणि डॉलरमधील हालचालींमुळे गुंतवणूकदारांसाठी सोनं-चांदी सुरक्षित गुंतवणूक बनले आहेत.

1925 Gold and Silver price

|

मागणीत वाढ

सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोनं-चांदीची मागणी वाढली. परिणामी दोन्ही धातूंच्या किंमती आज सर्वकालीन उच्चांकावर पोहचल्या आहेत.

100-Year Gold & Silver Price

|

1925 मध्ये सोनं

1925 मध्ये 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव फक्त केवळ 18.75 रुपये होता.

100-Year Gold & Silver Price

|

आजचा सोन्याचा भाव

आज 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव तब्बल 1,42,000 ते 1,44,000 रुपये या दरम्यान आहे.

100-Year Gold & Silver Price

|

5 लाख टक्के रिटर्न

18 रुपयांचं सोनं आज 1.4 लाखांवर गेल्याने 100 वर्षांत सोन्याने तब्बल 5,13,300% रिटर्न दिला आहे.

100-Year Gold & Silver Price

|

100 वर्षांपूर्वी चांदी

1925 मध्ये चांदीचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात $0.62 प्रति औंस तर भारतात 70 पैसे प्रति किलो इतका होता.

100-Year Gold & Silver Price

|

आजचा चांदीचा भाव

आज 1 किलो चांदीचा भाव 2.8 लाख ते 2.9 लाख एवढा आहे त्यामुळे चांदीनेही गुंतवणूकदारांना जबरदस्त रिटर्न दिला आहे.

Today silver rate

|

चांदी का महागली

दागिन्यांसोबतच आता सोलर पॅनल्स, इलेक्ट्रिक गाड्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील वाढती मागणी चांदीच्या किमती वाढवत आहे.

why silver demand increase

|

