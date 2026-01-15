आज सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले! मात्र 100 वर्षांपूर्वीचा भाव बघून वाटेल तेव्हा का घेतलं नाही!

Vinod Dengale
सोनं-चांदीचे आजचे भाव ऐतिहासिक उच्चांकावर आहेत मात्र 1925 मधील भाव जर बघितले तर तुम्हालाही धक्का बसेल!
जागतिक तणाव, युद्धसदृश परिस्थिती, महागाई आणि डॉलरमधील हालचालींमुळे गुंतवणूकदारांसाठी सोनं-चांदी सुरक्षित गुंतवणूक बनले आहेत.
सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोनं-चांदीची मागणी वाढली. परिणामी दोन्ही धातूंच्या किंमती आज सर्वकालीन उच्चांकावर पोहचल्या आहेत.
1925 मध्ये 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव फक्त केवळ 18.75 रुपये होता.
आज 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव तब्बल 1,42,000 ते 1,44,000 रुपये या दरम्यान आहे.
18 रुपयांचं सोनं आज 1.4 लाखांवर गेल्याने 100 वर्षांत सोन्याने तब्बल 5,13,300% रिटर्न दिला आहे.
1925 मध्ये चांदीचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात $0.62 प्रति औंस तर भारतात 70 पैसे प्रति किलो इतका होता.
आज 1 किलो चांदीचा भाव 2.8 लाख ते 2.9 लाख एवढा आहे त्यामुळे चांदीनेही गुंतवणूकदारांना जबरदस्त रिटर्न दिला आहे.
दागिन्यांसोबतच आता सोलर पॅनल्स, इलेक्ट्रिक गाड्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील वाढती मागणी चांदीच्या किमती वाढवत आहे.
