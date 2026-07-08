Jaggery and Peanuts Benefits : गूळ-शेंगदाणे खाण्याचे १० महत्त्वाचे फायदे

Sandeep Shirguppe
गूळ आणि शेंगदाणे शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा देतात.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal
शेंगदाण्यात भरपूर प्रथिने असल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal
गुळातील लोह आणि शेंगदाण्यातील पोषक घटक अॅनिमियाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal
फायबरमुळे बद्धकोष्ठता कमी होऊन पचनक्रिया सुरळीत राहते.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal
व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स, कॅल्शियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, झिंक यांसारखे पोषक घटक मिळतात.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal
पोषणतत्त्वांमुळे ताकद आणि स्टॅमिना वाढण्यास मदत होते.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal
पोट भरल्याची भावना जास्त वेळ राहिल्याने वारंवार खाणे कमी होते.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal
कॅल्शियममुळे हाडांच्या आरोग्यास फायदा होतो.
Jaggery and Peanuts Benefits
esakal