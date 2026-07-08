पुण्यात माऊली-तुकोबांच्या पालख्यांचे आगमन कधी? कोणत्या मार्गाने जाणार पालख्या? जाणून घ्या

Vinod Dengale

पालखी सोहळा

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्‍गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या आषाढी वारी पालखीचे गुरुवारी 9 जुलै रोजी पुणे शहरात आगमन होत आहे.

Complete Palakhi Route and Schedule

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माऊलींची पालखी

गुरुवार 9 जुलैला संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी बोपखेल येईल. फुलेनगर येथे दुपारचे भोजन करून शहरात दाखल होईल.

Sant Dnyaneshwar Maharaj  Palkhi 

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तुकाराम महाराजांची पालखी

संत तुकाराम महाराजांची पालखी जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याने खडकीतील हॅरिस ब्रिज येथून शहरात प्रवेश करेल.

Sant Tukaram Maharaj Palakhi 

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Photo: Pratik Shinde

पालखी कुठून जाणार

त्यानंतर एकत्र येत पुढे शिवाजीनगर, संचेती रुग्णालय, गणेशखिंड रस्ता, फर्ग्युसन रोड, डेक्कन जिमखाना, खंडोजीबाबा चौक, टिळक चौक, लक्ष्मी रस्ता मार्गे पालखी सोहळा मुक्कामी दाखल होईल.

Route

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Photo: Pratik Shinde

विठोबा मंदिर

प्रथेप्रमाणे माऊलींची पालखी भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिर येथे मुक्कामी येणार आहे.

Plakhi Stop 1 

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श्री निवंडुग्या विठोबा मंदिर

तर श्री तुकाराम महाराज यांची पालखी नाना पेठेतील श्री निवंडुग्या विठोबा मंदिरात मुक्कामी येणार आहेत.

Palakhi Stop 2 

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Photo: Pratik Shinde

पुणे शहर

शुक्रवार 10 जुलै रोजी दोन्ही पालख्या पुणे शहरात मुक्काम करतील आणि दर्शन सोहळा पार पडेल.

Pune 

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सासवड

त्यानंतर माऊलींची पालखी हडपसर गाडीतळ, उरळी देवाचीमार्गे दिवे घाट उतरून सासवडकडे प्रस्थान करेल.

Saswad Route 

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लोणी काळभोर

संत तुकाराम महाराजांची पालखी हडपसर गाडीतळ येथे विसाव्यानंतर कदमवाकवस्ती लोणी काळभोर येथे मुक्काम करेल.

Loni Kalbhor 

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Photo: Pratik Shinde

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Ashadhi Ekadashi

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