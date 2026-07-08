पुण्यात माऊली-तुकोबांच्या पालख्यांचे आगमन कधी? कोणत्या मार्गाने जाणार पालख्या? जाणून घ्या

Vinod Dengale
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या आषाढी वारी पालखीचे गुरुवारी 9 जुलै रोजी पुणे शहरात आगमन होत आहे.
Complete Palakhi Route and Schedule
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गुरुवार 9 जुलैला संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी बोपखेल येईल. फुलेनगर येथे दुपारचे भोजन करून शहरात दाखल होईल.
Sant Dnyaneshwar Maharaj Palkhi
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संत तुकाराम महाराजांची पालखी जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याने खडकीतील हॅरिस ब्रिज येथून शहरात प्रवेश करेल.
Sant Tukaram Maharaj Palakhi
Photo: Pratik Shinde
त्यानंतर एकत्र येत पुढे शिवाजीनगर, संचेती रुग्णालय, गणेशखिंड रस्ता, फर्ग्युसन रोड, डेक्कन जिमखाना, खंडोजीबाबा चौक, टिळक चौक, लक्ष्मी रस्ता मार्गे पालखी सोहळा मुक्कामी दाखल होईल.
Route
Photo: Pratik Shinde
प्रथेप्रमाणे माऊलींची पालखी भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिर येथे मुक्कामी येणार आहे.
Plakhi Stop 1
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तर श्री तुकाराम महाराज यांची पालखी नाना पेठेतील श्री निवंडुग्या विठोबा मंदिरात मुक्कामी येणार आहेत.
Palakhi Stop 2
Photo: Pratik Shinde
शुक्रवार 10 जुलै रोजी दोन्ही पालख्या पुणे शहरात मुक्काम करतील आणि दर्शन सोहळा पार पडेल.
Pune
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त्यानंतर माऊलींची पालखी हडपसर गाडीतळ, उरळी देवाचीमार्गे दिवे घाट उतरून सासवडकडे प्रस्थान करेल.
Saswad Route
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संत तुकाराम महाराजांची पालखी हडपसर गाडीतळ येथे विसाव्यानंतर कदमवाकवस्ती लोणी काळभोर येथे मुक्काम करेल.
Loni Kalbhor
Photo: Pratik Shinde
Ashadhi Ekadashi
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